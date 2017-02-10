"Укрнафта" готується до відновлення видобування нафти на двох родовищах

13:58, 10 лютого 2017
Енергетика
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Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» почала підготовчі роботи з відновлення видобування нафти на Битків-Бабченському (Івано-Франківська обл.) і Леляківському (Чернігівська обл.) родовищах після того, як Державна служба геології та надр продовжила ліцензії на видобування сировини на цих ділянках. 

Державна служба геології та надр України продовжила відповідні дозволи на видобуток вуглеводнів / bykvu.com

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Найближчим часом, після тривалої перерви, буде відновлена робота на Битків-Бабченському і Леляківському родовищах. Державна служба геології та надр України продовжила відповідні дозволи на видобування вуглеводнів», - повідомили у прес-службі, додавши, що на сьогодні вже ведуться підготовчі роботи і завершується процес отримання дозвільної документації.

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Також повідомляється, що рішенням Держгеонадр передувала низка судових рішень, які були винесені в січні 2017 року, зокрема, рішення Вищого адміністративного суду України щодо ліцензії на Битків-Бабченське родовище і рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо правил продовження та видачі ліцензій на надрокористування.

«Ми очікуємо відновлення робіт на Леляківському і Битків-Бабченському родовищах найближчим часом. Призупинення видобування не принесло користі ані державі, ані компанії», - сказав виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Джонатан Поппер, додавши, що «Укрнафта» розраховує на продовження ще 9 ліцензій на видобування нафти в 2017 році.

За даними прес-служби, в результаті припинення робіт на двох вказаних родовищах недоотриманий обсяг вуглеводнів за 2016 рік перевищив 75 тис. тонн нафти і 31 млн куб. м природного газу. При цьому держава недоотримала близько 320 млн грн рентних платежів. Крім того, призупинення видобування призвело до погіршення екологічної ситуації в населених пунктах у районі Битків-Бабченського родовища.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 роках Держгеонадр активізувала роботу щодо припинення дії ліцензій для «Укрнафти». Так, 23 серпня 2016 року держслужба видала наказ про припинення дії трьох спецдозволів у зв'язку із заборгованістю компанії з рентної плати.

За даними компанії, видобування нафти на Леляківському родовищі було припинено у травні 2016 року, а на Битків-Бабченському – в липні 2015 року.

За інформацією компанії, призупинення дії 14 спецдозволів, яку ініціювала Держгеонадр, призведе до зниження обсягів видобування компанією вуглеводнів (з розрахунку 285 тис. тонн нафти з газовим конденсатом і 135 млн куб. м газу на рік), звільнення 1,8 тис. осіб, а також позбавить державний бюджет податкових надходжень.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

«Укрнафті» належить 55% статутного капіталу спільного підприємства «Каштан Петролеум Лтд.», яке з 1996 року має спецдозвіл (ліцензію) на видобування вуглеводнів на Леляківському родовищі, і 100% статутного капіталу компанії «Укркарпатойл Лтд.», яка з 1995 року має ліцензію на видобування на Битків-Бабченському родовищі.

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