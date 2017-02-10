"Укрнафта" готується до відновлення видобування нафти на двох родовищах

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Найближчим часом, після тривалої перерви, буде відновлена робота на Битків-Бабченському і Леляківському родовищах. Державна служба геології та надр України продовжила відповідні дозволи на видобування вуглеводнів», - повідомили у прес-службі, додавши, що на сьогодні вже ведуться підготовчі роботи і завершується процес отримання дозвільної документації.

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Також повідомляється, що рішенням Держгеонадр передувала низка судових рішень, які були винесені в січні 2017 року, зокрема, рішення Вищого адміністративного суду України щодо ліцензії на Битків-Бабченське родовище і рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо правил продовження та видачі ліцензій на надрокористування.

«Ми очікуємо відновлення робіт на Леляківському і Битків-Бабченському родовищах найближчим часом. Призупинення видобування не принесло користі ані державі, ані компанії», - сказав виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Джонатан Поппер, додавши, що «Укрнафта» розраховує на продовження ще 9 ліцензій на видобування нафти в 2017 році.

За даними прес-служби, в результаті припинення робіт на двох вказаних родовищах недоотриманий обсяг вуглеводнів за 2016 рік перевищив 75 тис. тонн нафти і 31 млн куб. м природного газу. При цьому держава недоотримала близько 320 млн грн рентних платежів. Крім того, призупинення видобування призвело до погіршення екологічної ситуації в населених пунктах у районі Битків-Бабченського родовища.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 роках Держгеонадр активізувала роботу щодо припинення дії ліцензій для «Укрнафти». Так, 23 серпня 2016 року держслужба видала наказ про припинення дії трьох спецдозволів у зв'язку із заборгованістю компанії з рентної плати.

За даними компанії, видобування нафти на Леляківському родовищі було припинено у травні 2016 року, а на Битків-Бабченському – в липні 2015 року.

За інформацією компанії, призупинення дії 14 спецдозволів, яку ініціювала Держгеонадр, призведе до зниження обсягів видобування компанією вуглеводнів (з розрахунку 285 тис. тонн нафти з газовим конденсатом і 135 млн куб. м газу на рік), звільнення 1,8 тис. осіб, а також позбавить державний бюджет податкових надходжень.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

«Укрнафті» належить 55% статутного капіталу спільного підприємства «Каштан Петролеум Лтд.», яке з 1996 року має спецдозвіл (ліцензію) на видобування вуглеводнів на Леляківському родовищі, і 100% статутного капіталу компанії «Укркарпатойл Лтд.», яка з 1995 року має ліцензію на видобування на Битків-Бабченському родовищі.