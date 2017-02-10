Міненерговугілля торгує з окупантами, хоча вони заборгували за електрику 25 мільярдів гривень – нардеп

Про це заявив народний депутат, голова політради партії УКРОП Тарас Батенко. За його словами, через борги місцеві енергетичні компанії незабаром не зможуть належним чином виконувати свої зобов’язання перед мешканцями підконтрольних Києву територій та відновлювати інфраструктуру.

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Зокрема, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (ТОВ «ЛЕО») на початку цього року повідомило про значне зростання заборгованість з боку ОРДЛО, яка на 1 січня сягнула 1 895,6 млн грн. При цьому «ЛЕО» неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів та галузевого міністерства з проханням зменшити обсяги постачання електрики на окуповані території до рівня сплати за них, однак позитивної відповіді не отримало, наголосив нардеп. Навіть більше, у другій половині минулого року кошти, які надходили ТОВ від мешканців контрольованої території на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, зараховувались ДП «Енергоринок» як сплата за електроенергію, яка постачається в окуповані райони.

«Фактично, міністерство нічого не робить для того, щоб врегулювати питання заборгованості», – сказав Тарас Батенко.

Представник УКРОПу також наголосив, що поряд із цим Україна продовжує купувати вугілля з шахт, розташованих у непідконтрольних районах, 47% вартості якого надходить як податки так званим ЛНР та ДНР.

«Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик цинічно запевняє в тому, що Україна не торгує з псевдореспубліками, а лише «обмінюється товарами». Виходить, що ватажок терористів Захарченко – альтруїст і нічого на цьому не заробляє. Це просто смішно», – підсумував Тарас Батенко.

Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили відео, зняте в лютому 2015 року, на якому тоді ще народний депутат Ігор Насалик обговорював з «міністром доходів і зборів ДНР» питання поставок вугілля з окупованої території в Україну.