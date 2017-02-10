Депутати вимагають повної ротації членів НКРЕКП

Депутати пропонують скоротити термін проведення ротації діючих членів НКРЕКП з 18 до 6 місяців. Як повідомляє Бізнес Цензор, можновладці попередньо зазначали про можливість виставлення недовіри до незалежного Регулятора.

«Серед народних депутатів почалось обговорення постанови про політичну недовіру всьому діючому складу НКРЄ. І про законодавчу заборону, "модними словами люстрацію" , всім діючим членам регулятора брати участь у новому конкурсі, відповідно до нового закону, який вступив в силу.

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Так що боротьба за професійного, прозорого і по- державному мудрого незалежного регулятора тільки починається. Так само, як і боротьба за нову, сучасну, високоінноваційну і екологічно чисту українську енергетику!» - зазначає керівник комітету ПЕК Олександр Домбровський на своїй сторінці у Facebook. Інші депутати також зазначили, що теперішній склад Національного незалежного Регулятора, по факту є залежним і не приймає самостійних рішень. «НКРЕКП – це колегіальний орган, але в них повна синхронізація. Люди, які мали честь і гідність висловлювати окрему думку – вже давно пішли звідти.», - заявив депутат від Батьківщини Олексій Рябчин.

Також, через незважені та антинаціональні рішення Регулятора депутати блокували прийняття стратегічно важливого Закону України «Про ринок електричної енергії» (реєстр № 4493). Відповідне реформування галузі є необхідною умовою для вступу до ЄС, яке вже довгий час очікує від України Європейське Енергетичне Співтовариство. «Останній рік, я особисто дуже активно працював над доопрацюванням законопроекту про Ринок Електроенергії. Було проведено десятки робочих зустрічей, круглих столів, експертних обговорень. У вересні закон був прийнятий у першому читанні. Дехто навіть вважав, що цей закон Підлісецького, а не Кабінету Міністрів України. Проте успішна реформа передбачає якісне і збалансоване вторинне законодавство та правильну імплементацію закону. А це вже відповідальність НКРЕКП та інших інституцій. На жаль, у сьогоднішній ситуації немає ні каплі довіри, що НКРЕКП професійно та об'єктивно зробить свою роботу. А без цього правильного кінцевого результату не буде», - заявив на своїй сторінці Facebook Лев Підлісецький.

Нагадуємо, 31.01.2017 року НКРЕКП підвищила ставки на приєднання більш, ніж в 6 разів, чим викликала бурхливу реакцію депутатів, бізнесу та громадськості.