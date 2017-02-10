Коболєв розповів про підозрілі операції в "Укртрансгазі" на 1,5 мільярда

Внутрішній аудит Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» виявив у системі дочірньої компанії – оператора газотранспортної системи «Укртраснгаз» підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.

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Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час круглого столу, присвяченого питанню корпоративного управління державними компаніями.

«В 2015 році наша дочірня компанія («Укртрансгаз» - УНІАН) пройшла аудит. За його результатами аудитор виявив підозрілі операції приблизно на 500 млн грн. Цей аудит став підставою для внутрішнього розслідування... Слід зазначити, що поки ми займалися переглядом статуту «Нафтогазу» (протягом 2015-2016 років – УНІАН), за попередніми оцінками аудиторів, сума таких підозрілих трансакцій за 2016 рік збільшилася щонайменше втричі», - сказав він.

За словами Коболєва, такий самий аудит пройшла інша дочірня структура «Нафтогазу» – газовидобувна компанія «Укргазвидобування», за результатами якого не було виявлено підозрілих угод.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії-оператора газотранспортної системи (замість діючого «Укртрансгазу») - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» зі 100% акцій у власності держави. У середині листопада було затверджено статут цієї компанії й зареєстрована перша емісія акцій. Також планується відділення від «Укртрансгазу» підземних сховищ газу в нову компанію – «Підземні газові сховища України».

Восени 2016 року між керівництвом «Нафтогазу» і «Укртрансгазу» виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво «Укртрансгазом» компресорних станцій на півдні України. В результаті материнський холдинг не узгодив його проведення, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу «Південний потік».

На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, в якому повідомлялося, що Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". Також Прокопів додав, що ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу та нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить із Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».