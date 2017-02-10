Гройсман попросив ЄС протидіяти політичним проектам Росії в енергосфері

Україна залишається надійним транзитером газу, і загрози роботі газотранспортної системи країни немає, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем, який курирує також енергетичні питання.

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«Україна - надійний транзитер. Система працює, і ніяких загроз немає», - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

У ході переговорів сторони також торкнулися питання реалізації проекту «Північний потік - 2» і політичних загроз, які несе цей проект. При цьому глава уряду України зазначив, що розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу в справі протидії політичним проектам Росії в енергосфері. І це стосується як проекту «Північний потік - 2», так і заповнення німецького газопроводу OPAL російським газом.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. Порушення цієї норми Київ і Москва оспорюють в Арбітражному суді Стокгольма. Рішення суддів може бути винесено в першій половині цього року.

У січні 2017 року транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) збільшився порівняно з січнем 2016 року на 38% - до 8,9 млрд куб. м.