Гройсман закликав розблокувати постачання вугілля з окупованого Донбасу

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми всі повинні об'єднатися і вирішити проблему. Я б розділив її на кілька частин. Ми знаємо, що Україна споживає 24 млн тонн вугілля на рік, з них 9 млн тонн - це антрацит, який видобувається на території, яка залишається неконтрольованою», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що третина електроенергії виробляється на ТЕС і ТЕЦ, які працюють на вугіллі та забезпечують світлом і теплом житловий фонд. При цьому перехід на газ, на думку глави уряду, призведе до зростання цін на комунальні послуги, які вже зараз досить високі.

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«Тобто, блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові відключення по всій території країни. Треба до цього доводити? Гадаю, ні. Але зрозуміло, що з контрабандою треба боротися. І моє завдання зробити прозорими кордони», - сказав Гройсман.

Прем'єр визнав, що сьогодні лінія розмежування викликає багато проблем і питань. «І тут слід жорстко боротися з контрабандою, а не з громадянами України. Питання має бути розблоковано, контроль потрібно зробити серйозний по переміщенню товарів, знайти винних (у сформованій ситуації - УНІАН), але блокувати тепло і металургію - це частина економіки... Я кажу про 3%-ве зростання, якщо ми будемо підтримувати зростання, то не можна зупиняти виробників», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо у Південно-Африканській Республіці. На сьогодні на захопленій бойовиками території антрацит добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, проте поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може привести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що повна блокада поставок вугілля із зони АТО призведе до віялових відключень електроенергії. Він наголошує, що відповідальність за прийняття або неприйняття рішення щодо блокади поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке спалюється на багатьох ТЕС на підконтрольній Україні території і поставляється із зони проведення АТО, має взяти на себе Верховна Рада.