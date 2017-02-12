Гройсман має намір скликати засідання енергоштабу для оцінки ситуації із запасами вугілля

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів України.

«Я дав доручення, 13 лютого буде проведено енергетичний штаб, де обговорюватиметься ситуація, які є запаси. Вважаю, що вже зараз треба починати економити (вугілля - УНІАН)», - сказав глава уряду.

Він пояснив, що необхідність оцінки ситуації продиктована, насамперед, блокадою поставок вугілля із зони АТО, що вже позначилося на роботі підприємств металургійної галузі, а також комунальних компаній прифронтової зони.

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«Я не схильний когось в чомусь звинувачувати, але раціонально треба розібратися. Контроль (поставок вугілля із зони АТО - УНІАН) повинен бути в режимі онлайн», - сказав Гройсман. Він переконаний, що поставки вугілля необхідно забезпечити, тим більше, що підприємства, які здійснюють ці поставки, зареєстровані в Україні і платять в Україні податки.

Гройсман наголосив, що зараз не можна довести ситуацію до того, що запаси вугілля впадуть до мінімальних, і уряду доведеться вживати жорсткі заходи. Прем’єр нагадав, що аналогічна ситуація в Україні була влітку 2016 року, коли через блокування роботи держхолдингу «Энрегоатом» вугільні підприємства працювали на повну потужність, що призвело до зниження запасів вугілля на початку опалювального сезону 2016-2017 років.

«Тоді ми ледь-ледь вирівняли ситуацію. Але не треба зараз створювати проблеми», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо у Південно-Африканській Республіці. На сьогодні на захопленій бойовиками території антрацит добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, проте поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що повна блокада поставок вугілля з зони АТО призведе до віялових відключень електроенергії. Він підкреслює, що відповідальність за прийняття або неприйняття рішення з блокади поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке спалюється на багатьох ТЕС на підконтрольній території Україні і поставляється із зони проведення АТО, повинна взяти на себе Верховна Рада.