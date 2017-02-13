Нафта в мінусі через перенасичення світового ринку

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,07 відсотка до $56,66 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $53,80, на 0,11 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і видобувачі поза клубом раніше домовилися про спільне зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

Поставки нафти з одинадцяти країн-членів картелю, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку, знизилися до 29,921 мільйона барелів на добу в січні.

Таким чином ОПЕК у січні виконала умови пакту майже на 90 відсотків.

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"Сьогодні увага трейдерів буде прикута до щомісячного звіту ОПЕК. Якщо виробники дійсно скоротили видобуток у заявленому обсязі, то ціни повинні піти вгору", – сказали в понеділок аналітики банку ANZ.

Угода про скорочення видобутку розрахована на півроку, але аналітики вважають, що для балансування світового ринку виробникам, ймовірно, доведеться продовжити пакт.

Але, враховуючи прогноз зростання світового попиту на нафту до 1,3-1,5 мільйона барелів на добу в 2017 році, ОПЕК може не продовжити угоду, щоб не поступитися часткою ринку конкурентам.

У той же час зростання бурової активності в США продовжує тяжіти над котируваннями, підриваючи зусилля ОПЕК і держав, що не входять в картель.

Кількість бурових установок у США зросла за тиждень, що завершився 10 лютого, на 8 одиниць до 591, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Це найвищий показник з жовтня 2015 року.

У цей же час минулого року, коли ціни на нафту торгувалися біля позначки $30 за барель, в США налічувалося 439 бурових установок.