В обхід України: "Газпром" збільшить статутний капітал компанії-оператора "Північного потоку-2"

Рада директорів "Газпрому" 9 лютого схвалила придбання додаткових акцій Nord Stream 2 на 1,425 мільярда євро, повідомляється в матеріалах компанії, передає Прайм.

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"Визначити, що виходячи з ринкової вартості, ціна придбаних ПАТ "Газпром" 71,25 тисячі додаткових іменних акцій компанії Nord Stream 2 AG повинна становити 1,425 мільярда євро", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" придбає 71,25 тисячі додаткових іменних акцій компанії Nord Stream 2 AG номінальною вартістю 1000 швейцарських франків, загальною номінальною вартістю 71,25 мільйона швейцарських франків. Акції випускаються та розміщуються по закритій підписці в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Nord Stream 2 AG, за ціною 20 тисяч євро за одну акцію, з оплатою протягом 2017 року.

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При цьому частка "Газпрому" в статутному капіталі компанії Nord Stream 2 AG збережеться в розмірі 100%.

Nord Stream 2 AG - компанія, створена для планування, будівництва і подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії розташована в місті Цугу, Швейцарія.

Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч із "Північним потоком".