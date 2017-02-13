Підозрюють у фінансуванні терористів: на понад 10 українських імпортерів палива наклали санкції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на підставі матеріалів Служби безпеки України наклало санкції на більш як 10 українських імпортерів палива і заборонив їм зовнішньоекономічну діяльність через підозру в порушенні Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», здійсненні поставок палива з Росії, а також проведення розрахунків через офшор, що може бути свідченням фінансування терористичних організацій.

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Як повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, заборона набуває чинності з 18 березня.

«Служба безпеки України встановила, що підприємства, до яких були застосовані санкції, ввозили на митну територію України паливо походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь. При цьому, за даними СБУ, з метою акумуляції коштів на рахунках «офшорних» структур, ухилення від сплати податків і зборів до державного бюджету України компанії застосовували схему оформлення «непрямих» зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентами, зареєстрованими в країнах із пільговим режимом оподаткування, - повідомили у Мінекономрозвитку. – У СБУ є підстави вважати, що кошти, перераховані деякими імпортерами паливно-мастильних матеріалів на адресу нерезидентів, зареєстрованих в «офшорних» юрисдикціях, частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України».

Заборона на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, застосовано до суб'єктів підприємництва з різних регіонів, а саме з Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Київської областей і Києва. Причому найбільша кількість порушників зареєстрована в Києві, Київській і Харківській областях.

Як повідомляв УНІАН, ринок нафтопродуктів України є постійним об'єктом уваги контролюючих органів й Антимонопольного комітету. Разом з тим, найбільш частими претензіями контролерів є претензії до якості продукції, ознаки цінової змови, а також ухилення від сплати податків.