Кабмін сьогодні може ввести надзвичайний стан в енергетиці через блокаду на Донбасі

Кабінет міністрів України в рамках запланованого на сьогодні, 13 лютого, засідання Антикризового енергетичного штабу планує розглянути доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

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Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Зараз буде розглянуто питання в порядку денному енергетичного штабу - про доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці. Не можна затягувати до того, коли стратегічні запаси вугілля буде зменшено», - сказав керівник уряду.

Гройсман нагадав, що обсяг споживання вугілля в Україні на рік становить 24 млн тонн, з яких 9 млн тонн - це вугілля-антрацит, який видобувається на території України, але на тій її частині, яка тимчасово не контролюється українською владою. Але це той критичний обсяг і вид продукції, без якого «не можна існувати».

«Я проти будь-якого виду контрабанди. Я всіляко сприяю тому, щоб не допустити контрабанди... Але що стосується енергетики - 30% енергії в Україні виробляється підприємствами теплової електроенергетики і подається в енергосистему України. На цих підприємствах виробляється тепло для таких міст як Київ, Чернігів, Харків, Черкаси… Перевести зараз ці міста на інші види палива неможливо. Тому є критично важливою зараз наявність вугілля», - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що питання забезпечення вугіллям - це питання забезпечення громадян світлом і теплом. «Альтернативи вугіллю немає. І я проти того, щоб задіяти формулу «Роттердам-плюс». Якщо задіяти її, то вона підніме ціну вугілля в тарифі вдвічі. Сьогодні ціна вугілля в тарифі - 1730 грн, а «Роттердам» це буде 105 доларів. Це означатиме, що ціна вугілля в ціні електроенергії становитиме близько 3000 грн. Ми вважаємо, що це неможливо», - наголосив Гройсман, закликаючи розібратися в ціновій ситуації.

Крім того, за словами Гройсмана, необхідно оцінити запаси вугілля. «Якщо у нас залишається двотижневий запас вугілля, то не можна допустити, щоб ми спалили цей запас і через два тижні ввійшли в кризу. Ми повинні сьогодні вживати заходів з недопущення зниження критичних запасів вугілля», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман закликав зняти блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля до України, але при цьому встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів по лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

На сьогодні на захопленій бойовиками території антрацит добувають тільки шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.