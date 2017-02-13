ЄК прогнозує дефіцит нафти за умови виконання угоди із заморожування видобутку

Єврокомісія не виключає невеликого дефіциту на ринку нафти вже в першій половині 2017 року, якщо держави ОПЕК і не входять в організацію країни повністю імплементують своє рішення щодо скорочення видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на зимовий економічний прогноз ЄК.

"Якщо узгоджені скорочення (видобутку нафти країнами ОПЕК і не ОПЕК – ред.) будуть повністю втілені в життя, ринок повинен збалансуватися швидше і перейти до невеликого дефіциту в першій половині 2017 року", - йдеться в документі.

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На друге півріччя 2017 року прогноз "невизначено", оскільки наразі угода про скорочення видобутку нафти діє лише на першу половину року, зазначає ЄК.

ОПЕК 30 листопада домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, які не входять до ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.

ЄК в зимовій доповіді також підвищила на 3% прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent на поточний рік – до 56,4 долара за барель.

"Оцінку по ціні Brent підвищено до середньої в 56,4 долара за барель на 2017 рік, що на 3% вище, ніж восени. Оцінка на 2018 рік залишилася загалом незмінною – на рівні 56,9 долара за барель", - йдеться в зимовому прогнозі.

"Середня ціна за 2016 рік 44,8 долара за барель виявилася на 1% нижчою, ніж очікувалося восени", - констатує ЄК.