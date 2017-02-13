"Укргазвидобування" планує видобувати газ на шельфі Чорного моря

Найбільша державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" подала в Державну службу геології та надр України пакети документів із заявами на отримання спецдозволів на користування надрами на 23 нових ділянках, з яких 4 - на шельфі Чорного моря, повідомила прес-служба підприємства.

У прес-службі повідомляють, що вести роботи на ділянках, розташованих на шельфі, компанія планує з залученням інвестицій.

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"Наявність спецдозволів на користування надрами дозволяє легітимно здійснювати пошук і розвідку на чорноморському шельфі, нарощувати видобуток, наближаючи головну мету стратегії "20/20", якою керується УГВ - повну енергонезалежність України. Також збільшення видобутку, зокрема на шельфі Чорного моря, допоможе у створенні нових робочих місць та збільшення надходжень від "Укргазвидобування" у бюджети всіх рівнів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз на розгляді в Держгеонадр знаходяться пакети документів для отримання спецдозволів на користування надрами з 37 нових ділянок. Загальна площа цих ділянок, розташованих у межах Полтавської, Волинської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської областей України та шельфу Чорного моря, становить 13,965 тисячі квадратних метрів, з них в межах шельфу – 3,682 тисячі квадратних метрів.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів.

На даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів, тоді як в 2015 році, порівняно з 2014 роком, спостерігалося падіння на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.