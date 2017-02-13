Запасів вугілля в режимі надзвичайного стану вистачить на 40 днів - "Укренерго"

Введення надзвичайного стану в енергетиці, що передбачає роботу всієї енергосистеми на мінімальному рівні завантаження теплової генерації, яка споживає дефіцитний вугілля антрацитної групи, дозволить розтягнути запаси цього виду палива на складах ТЕС на 40 днів.

Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу заявив в. о. голови компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

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"При повній відсутності постачання антрациту у нас спільного запасу 842 тисячі тонн вистачить на 40 днів... за умови введення надзвичайного стану і роботи всіх цих станцій (ТЕС - УНІАН) при мінімальному складі обладнання", - сказав Ковальчук, додавши, що для різних станцій цей період складатиме від 14 до 100 днів.

За його словами, після того, як будуть зроблені всі запаси антрациту, доведеться вдатися до відключень електроенергії для споживачів за спеціально розробленим графіком.

Також за інформацією Ковальчука, станом на сьогоднішній ранок загальні запаси вугілля антрацитної групи становлять близько 842 тисяч тонн, а середньодобове споживання – близько 30 тисяч тонн.

"Якщо найближчими днями не будуть відновлені поставки, то необхідним і критичним є введення надзвичайного стану в енергетиці... Якщо це положення буде введено в режимі мінімального допустимого за технічним обмеженням обладнання на ТЕС, ми зможемо скоротити споживання вугілля антрацитної групи до 20 тисяч тонн на добу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виник у зв'язку з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Обсяг споживання вугілля в Україні в рік становить 24 млн тонн, з яких 9 млн тонн - це антрацит, який видобувається на території України, але на тій її частині, яка тимчасово не контролюється українською владою. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, 10 лютого 2017 року були повністю припинені постачання антрациту із зони АТО.

За інформацією Ковальчука, на сьогодні робота багатьох блоків ТЕС, які не використовують антрацит, та блоків атомних станцій неможлива без підтримки з боку блоків ТЕС, що спалюють антрацит.

На тлі блокування поставок цього виду палива, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав почати режим економії палива, щоб не допустити ситуації, коли запаси вугілля опустяться до критично низьких рівнів. Під час засідання Антикризового енергетичного штабу міністр енергетик Ігор Насалик заявив, що найближчим часом винесе на розгляд уряду проект рішення про введення тимчасового надзвичайного стану в енергетиці.