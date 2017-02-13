"Енергоатом" планує 17 лютого запустити у роботу третій енергоблок Рівненської АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує 17 лютого завершити плановий ремонт і запустити в роботу третій енергоблок Рівненської АЕС. Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу повідомив генеральний інспектор-директор з безпеки компанії Данко Білей.

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"На сьогоднішній день два блоки знаходяться в планових ремонтах. 17 лютого ми будемо готові включати в систему Рівненський третій енергоблок", - сказав Білів, додавши, що зараз "Енергоатом" виробляє 57% всієї електроенергії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 81-е доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС – 111-е доба капітального планового ремонту.

За даними "Енергоатому", 12 лютого на АЕС України було вироблено 268,35 мільйона кВт-год електроенергії.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.