Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися на 2%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 5 по 12 лютого поточного року скоротилися на 1,9% – до 842 тисяч тонн. Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

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При цьому запаси вугілля газової марки знизилися на 8,4% – до 688 тисяч тонн з 751 тисячі тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 4,9% – до 1,530 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива – мазуту скоротилися на 2,3% - до 38,5 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. На захопленій бойовиками території антрацит видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.