Нафта дорожчає на даних про скорочення її видобутку

Світові ціни на нафту у вівторок демонструють позитивну динаміку на даних ОПЕК про скорочення видобутку "чорного золота" в січні, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:29 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,25% - до 55,73 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,23% - до 53,05 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Подорожчанню нафти сприяють дані ОПЕК про скорочення її видобутку в січні країнами, які входять і не входять до картелю. ОПЕК скоротила видобуток нафти на 890,2 тисячі барелів на день порівняно з груднем - до 32,139 мільйона барелів. При цьому країни, що брали на себе зобов'язання щодо скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно знизили її на 1,146 мільйона барелів з обіцяних 1,254 мільйона.

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Таким чином, ОПЕК виконала угоду на 90%. ОПЕК 30 листопада домовилася про зниження своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, які не входять до ОПЕК, 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.

Стримує зростання світових цін на нафту прогноз управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США. Очікується, що видобуток сланцевої нафти на родовищах найбільших нафтогазовидобувних регіонів США в березні зросте порівняно з січнем на 80 тисяч барелів на добу - до 4,873 мільйона барелів.