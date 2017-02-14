Справа про крадіжку обладнання Азовської нафтової компанії розгляне суд

Господарський суд Донецької області 14 лютого розгляне позов "Укрсоцбанку" про відшкодування збитків до Маріупольського міжрайонного відділення Управління поліції охорони в Донецькій області. Про це повідомляє "Апостроф".

За даними видання, в позові співробітники державної охорони звинувачуються в тому, що покинули свої пости і дозволили озброєним грабіжникам вивезти майно "Азовської нафтової компанії" (АНК), що належить банку.

Як наголошується, незважаючи на "підкріплення, надане ВСУ в день захоплення, поліцейські покинули об'єкт і не намагалися чинити опір". Протягом 10 днів злочинці демонтували, пакували і вивозили дороге обладнання. При цьому правоохоронні органи, які були повідомлені про подію, не вживали ніяких дій, заявляє видання. Згідно з інформацією "Апострофа", банк просить суд стягнути з охорони поліції близько 141 млн гривень в якості компенсації завданої шкоди. Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, в липні 2016 року близько 30 невідомих осіб зі зброєю захопили територію АНК і вивезли установку з переробки нафтопродуктів.

Співробітники маріупольської поліції, які охороняли об'єкт, покинули свої пости за вказівкою свого керівництва і дозволили озброєним грабіжникам вивезти дороге обладнання, писали журналісти. Хто давав вказівку поліцейським залишити посади, з якої причини досі не проведені слідчі дії і не затримані злочинці залишається невідомим - ці та інші питання в поліції відмовляються коментувати, зазначає "Апостроф". Видання підкреслює, що, незважаючи на гучний злочин, тільки після рішення суду прокуратура Маріуполя відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки, але слідчі дії проводяться формально, внутрішні розслідування в правоохоронних органах не проводяться. ЗМІ відзначають, що отримати коментар у начальника поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна, а також начальника Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Донецької області Олександра Барабаша не вдалося.