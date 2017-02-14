Гройсман назвав неприпустимими спекуляції на темі поставок вугілля

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неприпустимими будь-які спекуляції на темі поставок вугілля в Україну, в тому числі в розрізі тривалої блокади поставок вугілля з зони АТО. Про це він сказав в ході засідання уряду, презентуючи підсумки роботи Кабінету міністрів в 2016 році.

"Я категорично проти будь-яких проявів контрабанди. Я згоден з тим, що треба зупинити будь-яке переміщення контрабандних товарів через лінію розмежування. Але коли мова йде про те, щоб люди отримали тепло і світло... А ми ж забезпечили якісну підготовку до опалювального сезону. І зараз деякі хочуть зірвати опалювальний сезон, призвести до віялових обмеженням? Треба розмежовувати боротьбу з контрабандою та боротьбу з народом", - сказав Гройсман.

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Він підкреслив, що Україна має в своєму розпорядженні необхідними обсягами корисних копалин, які повинні бути використані всередині країни. "Критичний імпорт, який ми отримуємо з українських надр, ми можемо використовувати, - сказав Гройсман. - Треба забезпечити, щоб реальний сектор працював, а не зупинявся".

Гройсман навів приклад того, як ще два тижні тому всі рятувальні служби, збройні сили згуртувалися заради того, щоб не допустити зупинки Авдіївського коксохімічного комбінату. "Коксохім міг зупинитися від російських обстрілів, але зараз він може зупинитися через блокаду (поставок вугілля - УНІАН)", - підкреслив глава уряду.

Як повідомив УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. На сьогоднішній день на захопленої бойовиками території антрацит добувають тільки шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ - Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.

У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик також зазначав, що блокада може призвести до дефіциту вугілля і, як наслідок, до віялових відключень по всій країні.