Гройсман вважає "фейком" розмови про закупівлю вугілля Україною за формулою "Роттердам+"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав фейком спроби нав'язати українцям думку про те, що Україна закуповує вугілля за так званою формулою "Роттердам+", що потім відбивається на ціні електроенергії, вироблюваної з цього вугілля. Про це він сказав в ході засідання уряду, презентуючи підсумки роботи Кабміну в 2016 році.

"Я чув те, що в тарифі "Роттердам" закладений "Роттердам+". Але це ж не так. На "Роттердамі" вугілля коштує близько 3000 гривень, а в тарифі він закладений на рівні 1730 гривень. Чи Не так? Тому 3000 гривень - це фейк. У Роттердамі купувати вугілля зараз неможливо тільки тому, що він удвічі дорожче, ніж закладено в ціну електроенергії", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Разом з тим голова уряду неодноразово вимагав розібратися з доцільністю використання такої формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну.