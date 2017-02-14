Кабмін поки не вводив надзвичайний стан в енергетиці – запустив антикризові заходи
Питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виникло у зв'язку з ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для продукування електроенергії.
Кабінет міністрів України не ухвалював поки що рішень про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, можливість якого обговорювалася під час засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок, 13 лютого, однак певний набір антикризових заходів вже запущено.
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Про це за підсумками сьогоднішнього засідання уряду сказав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.
«Пройшов Антикризовий штаб (засідання штабу - УНІАН), визначено заходи, які необхідно опрацювати. Міністру енергетики і вугільної промисловості доручено підготувати інформацію про те, що потрібно зробити», - сказав Зубко.
Він звернув увагу, що, поряд із рішеннями центральної влади, необхідно також отримати інформацію від місцевої влади в частині роботи промисловості та рівня пікових навантажень.
«Очевидно, що й населення має бути забезпечене теплом і електроенергією. Тому, день-два (відтермінування із введенням надзвичайних заходів - УНІАН) тут значення не мають. Але процес антикризових заходів вже запущено», - сказав Зубко, зазначивши, що йдеться про впровадження заходів, які дадуть змогу в оперативному режимі експлуатувати енергоблоки теплогенерації.
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«Це не стосується спеціального положення для населення. Це стосується стабільної роботи енергосистеми», - додав віце-прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виникло у зв'язку з ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для продукування електроенергії. Обсяг споживання вугілля в Україні на рік становить 24 млн тонн, з яких 9 млн тонн - це антрацит, який видобувається на території України, але на тій її частині, яка тимчасово не контролюється українською владою. Разом з тим, це критичний обсяг палива, без якого баланс енергосистеми може бути порушений. Замінити вугілля газом не є технічно можливим.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав почати режим економії палива, щоб не допустити ситуації, коли запаси вугілля опустяться до критично низьких рівнів.