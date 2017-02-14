Кабмін поки не вводив надзвичайний стан в енергетиці – запустив антикризові заходи

Кабінет міністрів України не ухвалював поки що рішень про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, можливість якого обговорювалася під час засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок, 13 лютого, однак певний набір антикризових заходів вже запущено.

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Про це за підсумками сьогоднішнього засідання уряду сказав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Пройшов Антикризовий штаб (засідання штабу - УНІАН), визначено заходи, які необхідно опрацювати. Міністру енергетики і вугільної промисловості доручено підготувати інформацію про те, що потрібно зробити», - сказав Зубко.

Він звернув увагу, що, поряд із рішеннями центральної влади, необхідно також отримати інформацію від місцевої влади в частині роботи промисловості та рівня пікових навантажень.

«Очевидно, що й населення має бути забезпечене теплом і електроенергією. Тому, день-два (відтермінування із введенням надзвичайних заходів - УНІАН) тут значення не мають. Але процес антикризових заходів вже запущено», - сказав Зубко, зазначивши, що йдеться про впровадження заходів, які дадуть змогу в оперативному режимі експлуатувати енергоблоки теплогенерації.

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«Це не стосується спеціального положення для населення. Це стосується стабільної роботи енергосистеми», - додав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виникло у зв'язку з ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для продукування електроенергії. Обсяг споживання вугілля в Україні на рік становить 24 млн тонн, з яких 9 млн тонн - це антрацит, який видобувається на території України, але на тій її частині, яка тимчасово не контролюється українською владою. Разом з тим, це критичний обсяг палива, без якого баланс енергосистеми може бути порушений. Замінити вугілля газом не є технічно можливим.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав почати режим економії палива, щоб не допустити ситуації, коли запаси вугілля опустяться до критично низьких рівнів.