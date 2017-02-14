Формула "Роттердам+" принесла тепловій генерації України понад 10 мільярдів - експерт

Теплова генерація України, велика частина якої належить енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень завдяки включенню в тариф на електроенергію вартості вугілля, сформованої на біржі в Роттердамі (Нідерланди), і його доставки в Україну, хоча за фактом вугілля закуповувалося з окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив експерт в сфері енергетики, колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус в ефірі одного з українських телеканалів.

"Сумарно теплова генерація заробила понад 10 мільярдів гривень завдяки формулі "Роттердам плюс". НКРЭКУ пояснювала, що ця формула була введена для автономності від зони АТО, і українці заплатили за енергетичну незалежність. Однак досі незалежності немає. Куди пішли ці гроші і хто буде нести відповідальність?", - сказав експерт.

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При цьому він нагадав, що 3 березня 2016 року НКРЕКП затвердила методологію, яка встановлює середню ціну електроенергії з урахуванням формули "Роттердам плюс".

"З 1 травня ця методологія була введена в дію, і це спричинило підвищення тарифів на електроенергію для промисловості, а з 1 вересня і для населення", - сказав Герус.

Присутній на ефірі міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що останні 4 місяці Україна не купує вугілля за цінами "Роттердам плюс".

"Ціна вугілля, який закуповувався останні 4 місяці, становила 1730 гривень. Реально, ціна "Роттердам плюс" становить 1300-1400 гривень більше", - сказав він, не уточнивши, коли і яким рішенням НРКРЕКП скасувала формулу "Роттердам плюс".

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало введення надзвичайного стану на ринку електроенергії через припинення постачання антрациту. За інформацією НАК "Укренерго", запасів антрациту на теплоелектростанціях вистачить для стабільної роботи енергосистеми на 40 діб.

Питання введення надзвичайного стану на ринку електроенергії виник після того, як ветерани АТО з 2 лютого почали торгову блокаду окупованих територій, перекривши залізничні колії.

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У квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ще в середині січня цього року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну. А тепер заявляє про те, що ця формула не діє вже 4 місяці.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду також назвав фейком інформацію про те, що Україна закуповує вугілля за так званою формулою "Роттердам плюс", що потім відбивається на ціні електроенергії, вироблюваної з цього вугілля.