Депутати створять комісію для розслідування закупівель вугілля за формулою "Роттердам+"

Про це УНІАН повідомив народний депутат Віталій Купрій.

"На сайті вже повинен бути проект постанови про створення комісії, він був поданий буквально днями", - сказав депутат, зазначивши, що питання створення комісії актуалізовано після висловленого наміри влади ввести надзвичайний стан в енергетиці через блокування учасниками АТО залізничних шляхів на лінії розмежування.

При цьому, за словами Купрія, необхідність у прийнятті такого рішення на даний момент немає.

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"Те, що необхідно зупинити подачу електроенергії або почати відключення, - це я вважаю необгрунтованими методами. Якщо влада вдасться до цього, то це буде виключно політичний крок, щоб зупинити блокаду торгівлі на крові і налаштувати громадську думку проти цієї блокади", - сказав він.

За словами депутата, існує ряд альтернативних рішень ситуації, що склалася.

"Експертні думки вказують на те, що можна збільшити виробництво електроенергії на атомних електростанціях. Минулого літа або восени міністр енергетики Насалик, зловживаючи своїм становищем, не дозволив збільшувати виробництво електроенергії на атомних електростанціях, а натомість надав дозвіл Слов'янської та Старобешівської ТЕС використовувати більше антрацитового вугілля з окупованих територій. Це було рішення, яке принесло загрозу енергетичній безпеці України", - сказав він.

Крім того, за словами Купрія, знизити залежність від вугілля антрацитної групи можна за рахунок використання газового типу вугілля, а також переведення деяких теплових електростанції на використання газу.

Як повідомляв УНІАН, питання доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці виникло у зв'язку з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

При цьому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав фейком спроби нав'язати українцям думку про те, що Україна закуповує вугілля за так званою формулою «Роттердам+», що потім відбивається на ціні електроенергії, вироблюваної з цього вугілля.

У квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЭКУ, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.