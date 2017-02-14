"Укрнафта" почала переговори про продовження терміну дії 9 ліцензій

Про це під час прес-конференції про виробничі результати компанії за 2016 рік та плани на 2017 рік повідомив голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс.

«Ми почали процес продовження строку дії цих ліцензій, подавши в державні органи відповідні документи. Зазначу, що ми вчасно і в повному обсязі зібрали всі необхідні документи. Ми будемо продовжувати діалог та консультації з державними органами і розраховуємо на позитивне рішення», - сказав Роллінс.

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За його словами, продовження терміну дії цих ліцензій є для компанії вкрай важливим, оскільки видобуток нафти і газу на цих ділянках складає 20% від загального рівня по компанії.

«Дуже критичне питання в цьому році – це продовження строку дії дев'яти ліцензій у Сумській, Харківській та Львівській областях. З цих покладів ми видобуваємо 288 тис. тонн нафти і газового конденсату, а також 142 млн куб. м газу. Це приблизно 20% від загального обсягу видобутку», - додав Роллінс.

Також він підкреслив важливість продовження дії цих ліцензій не тільки для самої компанії, але і для уряду.

«Це також важливо і для уряду, оскільки держава отримує податкові надходження. За нашими оцінками, обсяг податків, які повинні бути сплачені протягом 2017 року з цих покладів, перевищує 1 млрд грн», - зазначив Роллінс.

Також голова правління повідомив, що компанія планує в лютому 2017 року почати видобуток вуглеводнів у межах спільних підприємств «Каштан Петролеум Лтд.» і «Укркарпатойл Лтд.».

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 роках Державна служба геології та надр України активізувала роботу щодо зупинення дії ліцензій для «Укрнафти». Так, 23 серпня 2016 року держслужба видала наказ про зупинення дії трьох спецдозволів у зв'язку із заборгованістю компанії по виплаті рентної плати.

За даними компанії, видобуток нафти на Леляківському родовищі була припинена у травні 2016 року, а на Битків-Бабченському – в липні 2015 року.

За інформацією компанії, призупинення 14 спецдозволів, яку ініціювала Держгеонадра, призведе до зниження обсягів видобутку компанією вуглеводнів (з розрахунку 285 тис. тонн нафти з газовим конденсатом і 135 млн куб. м газу в рік), звільнення 1,8 тис. осіб, а також позбавить державний бюджет податкових надходжень.

10 лютого 2017 року було опубліковано повідомлення про те, що «Укрнафта» в рамках спільних підприємств («Каштан Петролеум» і «Укркарпатойл Лтд.») почала підготовчі роботи з відновлення видобутку нафти на Битків-Бабченському (Івано-Франківська обл.) і Леляківському (Чернігівська обл.) родовищах після того, як Держгеонадр продовжила ліцензії на видобуток сировини на цих ділянках.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

«Укрнафті» належить 55% статутного капіталу спільного підприємства «Каштан Петролеум Лтд.», яке з 1996 року володіє спецдозволом (ліцензією) на видобуток вуглеводнів на Леляківському родовищі, і 100% статутного капіталу компанії «Укркарпатойл Лтд.», яка з 1995 року володіє ліцензією на видобуток на Битків-Бабченському родовищі.