Експерт розповів, коли слід чекати на віялові відключення електроенергії через блокаду "Л/ДНР"

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявив експерт в енергетичній сфері, колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Андрій Герус.

«Чи можуть бути віялові відключення? - Можуть через місяць-півтора, якщо не дійдуть якогось компромісу», - написав експерт.

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Також він додав, що надзвичайний стан не слід розглядати як якусь катастрофу. За його словами, цей стан вводиться для того, щоб перевести блоки теплоелектростанцій, які спалюють антрацит, на режим роботи мінімальним складом обладнання.

«НС вводиться, щоб перевести антрацитові блоки на роботу мінімальним складом. Вони будуть заміщені станціями на марці «Г» (вугілля газової групи - УНІАН). Це заради економії антрациту», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало введення надзвичайного стану на ринку електроенергії через припинення поставок антрациту. За інформацією компанії - оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", запасів антрациту на теплоелектростанціях вистачить для стабільної роботи мінімальним складом на 40 діб. Відзначимо, що поки рішення про введення цього стану не було розглянуто Кабміном.

Питання введення надзвичайного стану на ринку електроенергії виникло після того, як ветерани АТО наприкінці січня 2017 року розпочали торгову блокаду окупованих територій, перекривши залізничні колії.

На тлі блокування поставок вугілля на початку лютого міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що повне блокування доставки антрациту з АТО призведе до обмеження генерації і, як наслідок, віялових відключень електроенергії.

За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, 10 лютого 2017 року були повністю припинені поставки антрациту із зони АТО.