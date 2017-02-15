Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні 2017 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 7,5% - до 4,257 млрд грн, йдеться в звіті компанії.

Читайте також"Енергоатом" планує 17 лютого запустити у роботу третій енергоблок Рівненської АЕС

Розрахунки гуртового ринку електричної енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за звітний період становили 1,769 млрд грн (41,5%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом» з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 12,449 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією в січні 2017 року зменшилася порівняно з січнем 2016 року до 7,569 млрд кВт-год з 7,829 млрд кВт-ч.

Згідно з інформацією компанії, за звітний період частка "Енергоатома" в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становила 51,2%.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році «Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно 2015 роком на 9,6% - до 43,129 млрд грн. У 2015 році компанія збільшила дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 млрд грн.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.