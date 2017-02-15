Не все коту масляна: вперше за кілька років правлінню "Газпрому" урізали зарплати

Правлінню «Газпрому» знизили зарплати більш ніж на 15%. Правда, премії топ-менеджерів дещо зросли, але загальні доходи все одно помітно скоротилися, пише Газета.RU.

Галузеві експерти припускають, що це рішення міг прийняти особисто президент Росії Володимир Путін, який не хоче дратувати виборців напередодні виборів.

У звіті компанії за четвертий квартал 2016 року, опублікованому 14 лютого, зазначається, що сукупні виплати правлінню за минулий рік склали 2,448 млрд рублів (1 долар - 58 руб.), що на 9,4% менше, ніж виплати за 2015 рік. Причому 1,213 млрд припали на заробітну плату, 1,176 млрд - на премії і тільки 59 млн руб. склали інші види винагород.

Читайте такожПутін поскаржився Меркель, що Україна ухиляється від закупівлі російського газуПорівняно з 2015 роком сумарна зарплата членів правління знизилася з 1,429 млрд до 1,213 млрд руб., а обсяг премій збільшився, хоч і незначно, з 1,155 млрд до 1,176 млрд руб.

Враховуючи, що в правління «Газпрому» входять 17 осіб, включаючи главу компанії Олексія Міллера, в середньому доход кожного з членів правління за минулий рік склав близько 144 млн рублів, або близько 12 млн руб. в місяць.

Раніше основне зростання виплат припадало саме на четвертий квартал.

З 2013 по 2016 рік зарплати членів правління «Газпрому» зросли в півтора рази — з 814,47 млн до 1,213 млрд руб. Премії збільшилися більш ніж на 64% – з 715,5 млн до 1,176 млрд руб.

У звіті за четвертий квартал показники фінансово-економічної діяльності не зазначаються (загальнорічні результати публікуються вже пізніше в консолідованій звітності). Але за підсумками січня – вересня 2016 року чистий прибуток компанії по РСБУ знизився в 2,25 рази і склав 75,417 млрд руб. Виручка за той же період впала на 10,2%, до 2,775 млрд руб. Виробництво газу скоротилося на 1,5% і становило 285,31 млрд кубометрів.

На котирування, втім, це несуттєво вплинуло: до кінця торгового дня 14 лютого в Лондоні папери «Газпрому» торгувалися по $4,83, тоді як в середині грудня був досягнутий пік в $5,26. Потім був провал, але до 13 січня акції компанії повернулися до цього показника і тільки потім знову пішли вниз.

Раніше галузеві експерти неодноразово попереджали, що зростання виплат топ-менеджменту при зниженні основних фінансових показників компанії може негативно позначитися на її іміджі.

«Доходи керівництва «Газпрому» досить широко висвітлюються в російській пресі, – коментує глава East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. – Збільшення виплат на тлі заяв уряду про відсутність грошей для інших громадян було б недоречним. Президент не хоче дратувати виборців напередодні виборів».

Партнер компанії RusEnergy Михайло Крутіхін також зазначає, що зростання виплат правлінню «Газпрому» виглядало скандально, особливо на тлі зниження ефективності компанії та фінансових втрат.

«Свою роль зіграла численна критика, – вважає експерт. - І рішення про зниження виплат, найімовірніше, було прийнято не радою директорів «Газпрому» і не зборами акціонерів. Воно явно було спущено з Кремля, не виключаю, що це рішення особисто Володимира Путіна».