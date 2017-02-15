У "Нафтогазі" лякають можливим подорожчанням газу для населення ще на 40%

Ціна на природний газ для населення може зрости з 1 квітня 2017 року на 40% порівняно з нинішнім значенням у 6,8 грн за куб. м за умови, що держава не буде регулювати значення цієї ціни рішеннями Кабінету міністрів, а ціноутворення відбуватиметься під впливом ринкових факторів.

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Про це у своїй статті, опублікованій у виданні «Новое время», заявив комерційний директор Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення - так звані «спеціальні» зобов'язання (зобов'язання «Нафтогазу» на постачання «блакитного» палива для населення за фіксованою ціною – УНІАН), то виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%», - написав Вітренко.

Також він додав, що стрибка цін вдасться уникнути у тому випадку, якщо держава залишить за собою контроль за ціноутворенням.

«Якщо держрегулювання продовжать, з чим ще повинен погодитися МВФ, оскільки у меморандумі уряд обіцяв МВФ, що спеціальні зобов'язання вводилися лише до 1 квітня, то тоді підвищення цін, можливо, вдасться відкласти до жовтня», - зазначив він.

На думку Вітренка, важливим фактором для ціноутворення на газ є рішення Стокгольмського арбітражу за позовом «Нафтогазу» до «Газпрому» щодо контракту закупівлі газу.

«Ми розраховуємо, що Стокгольмський арбітраж задовольнить наші позовні вимоги до «Газпрому», і ми імпортуватимемо газ за ціною «хаб мінус». Тоді можна очікувати, що оптова ціна для потреб населення знизиться удвічі порівняно з поточною ціною», - написав топ-менеджер, додавши, що якщо до 1 жовтня 2017 року не буде позитивного рішення в арбітражі, то можна очікувати підвищення оптових цін на газ у розмірі 47%.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим, і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробляння на різниці у ціні палива.

Саме за такою ціною газ по всій країні облгази продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був позначений до 1 квітня 2017 року.