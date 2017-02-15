Австралія може покрити до 30% потреб української енергетики в ядерному паливі – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол України в Австралії Микола Кулініч під час скайп-зв’язку в рамках проекту «Дипломатія без кордонів».

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«Буквально декілька днів тому український уряд схвалив угоду про співробітництво між Україною та Австралією в галузі ядерної енергетики, і тепер ми фактично відкриваємо собі дорогу до найбільш масштабного, я б сказав, економічно-політичного проекту постачання уранового палива на наші атомні електростанції», - заявив він.

«Нам треба тільки зараз завершити адміністративну угоду, але це вже технічне питання. Австралія спроможна покривати до 30% потреб нашої енергетики в ядерному паливі, а реально йдеться про 70%», - сказав Кулініч. Посол зазначив, що до запровадження санкцій цей уран закуповувала Росія.

Він також повідомив, що Україна і Австралія співпрацюють в галузі ІТ-технологій і вже з’явилося перше українсько-австралійське підприємство, зареєстроване в Сіднеї.

Крім того, за словами Кулініча, перспективною є співпраця в аерокосмічній галузі. «Тут є космодром Вумера, який колись використовувала Велика Британія, він занедбаний, і ми поновили діалог щодо можливості його використання для тестів ракетних двигунів, наших українських носіїв, а можливо, навіть втілення космічної програми спільних запусків», - сказав посол.