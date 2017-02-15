У "Газпромі" розповіли, скільки газу поставили на окупований Донбас

Російський газовий монополіст «Газпром» в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшив постачання природного газу на тимчасово окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу на 41% - до 2,39 млрд куб. м.

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Такий висновок можна зробити зі звіту «Газпрому» за 2015 і 2016 роки та даних Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Зокрема, згідно зі звітом «Газпрому», за 2016 рік поставки російського газу в Україну становили 2,39 млрд куб. м, тоді як, виходячи з звіту «Газпрому» за 2015 рік і даних «Нафтогазу України», обсяг поставок на неконтрольовані території України в 2015 році становив 1,7 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, з листопада 2015 року «Нафтогаз України» припинив закупівлі газу у «Газпрому» і перейшов на імпортні поставки з країн Європейського Союзу.

Ще до цього, 20 лютого 2015 року, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік».

26 червня 2015 року глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що борг "Нафтогазу" за поставки газу в обсязі 704 млн кубометрів на окупований Донбас становив 212 млн дол.

У середині травня 2016 року в «Нафтогазі», у відповідь на нову заяву російської компанії, повідомили, що український держхолдинг не брав паливо від «Газпрому» на пунктах входу в українську газотранспортну систему, що знаходяться на непідконтрольній українському уряду території.

Цю заяву було зроблено у відповідь на вимоги «Газпрому» заплатити 0,67 млрд дол. за газ, нібито поставлений споживачам Донецької та Луганської областей у період з лютого 2015 року по квітень 2016 року.