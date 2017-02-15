У Ахметова розповіли, на скільки їм вистачить запасів вугілля для ТЕС в умовах блокади

Запасів дефіцитного вугілля антрацитної групи на складах теплоелектростанцій приватного енергетичного холдингу ДТЕК, акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов, вистачить на 3-4 тижні роботи. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили у прес-службі підрозділу компанії "ДТЕК Енерго", яке об'єднує сектор видобутку, збагачення та спалювання вугілля на ТЕС.

"За відсутності поставок вугілля антрацитної групи та в поточному режимі роботи, запасів вугілля вистачить на 3-4 тижні", - повідомили в прес-службі, додавши, що станом на 15 лютого 2017 року запаси вугілля марок "А" (антрацит) і "Т" (тощак) складають 521 тисячу тонн.

Згідно з повідомленням, на сьогодні у ДТЕК немає підписаних контрактів на постачання антрациту з-за кордону, оскільки імпорт палива, за даними компанії, на сьогодні є збитковим.

"Ціна вугілля в тарифі ТЕС, згідно діючої методики НКРЭКУ (Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг), визначена на рівні 1730 гривень за тонну. Ціна самої дешевої імпортної поставки антрацитового вугілля на даний момент оцінюється в розмірі близько 3000 гривень за тонну. При постачанні імпортного вугілля на ТЕС, генеруючі компанії будуть нести збитки розміром 1270 гривень за тонну", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЕксперт розповів, коли слід чекати на віялові відключення електроенергії через блокаду "Л/ДНР"

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за яким антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", наявних запасу антрациту (842 тисячі тонн на 12 лютого) може вистачити на 40 днів.

Після цього гостро постало питання можливого імпорту дефіцитного антрациту. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, відмова від поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи і повний перехід на імпортні поставки призведе до зростання ціни на вугілля на 30-40%. Він також зазначав, що Україна може купувати підходящий для роботи українських ТЕС вугілля тільки в Австралії, ПАР та Китаю.

За даними енергогенеруючої компанії "Донбасенерго", на сьогодні ціна імпортного вугілля може досягати 2600-2800 гривень за тонну, тоді як нині діюча формула "Роттердам +" покриває лише ціну на рівні 1730 гривень за тонну. Незважаючи на це, в компанії повідомили про намір вивчити можливості імпорту, оскільки їх Слов'янська ТЕС в результаті блокади постачання антрациту з АТО була змушена перейти на аварійний режим роботи з низьким рівнем генерації.

Разом з тим, на думку експерта у сфері енергетики Андрія Геруса, генеруючі компанії можуть збалансувати збиткові купівлі імпортного антрациту за рахунок надприбутків, які вони отримують на реалізації вугілля марки "Г" (газові), ціноутворення якого, також здійснюється за формулою "Роттердам +".

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.