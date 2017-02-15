Гройсман пригрозив звільненням чиновнику, який заявив про можливе підвищення цін на газ для населення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%, повідомили в прес-службі уряду.

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За словами прем'єра, зростання цін на природний газ не буде.

«Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляє про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення», - цитує прес-служба Гройсмана.

Раніше комерційний директор Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначав, що ціна на природний газ для населення може зрости з 1 квітня 2017 року на 40% порівняно з нинішнім значенням у 6,8 грн за куб. м за умови, що держава не регулюватиме значення цієї ціни рішеннями Кабінету міністрів, а ціноутворення відбуватиметься під впливом ринкових факторів.

Вітренко також зазначав, що стрибка цін вдасться уникнути в тому разі, якщо держава залишить за собою контроль над ціноутворенням, однак цю умову має схвалити ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд.

При цьому Вітренко підкреслював, що важливим фактором для ціноутворення на газ є рішення Стокгольмського арбітражу за позовом «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом закупівлі газу. Рішення арбітражу має бути ухвалене в першій половині 2017 року.

Якщо арбітраж задовольнить українські позовні вимоги до «Газпрому», газ імпортуватиметься за формулою «хаб мінус», і оптова ціна палива для потреб населення знизиться вдвічі порівняно з нинішньою ціною.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим, і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробляння на різниці у ціні палива.

Саме за такою ціною газ по всій країні облгази продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був позначений до 1 квітня 2017 року.