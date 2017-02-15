Антрацит з окупованого Донбасу втричі дешевший, ніж за формулою "Роттердам+" – експерт

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив експерт в енергетичній сфері, колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус.

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«Середня ціна за формулою «Роттердам+» за 2016 рік - 1800 грн за тонну. Проблема в тому, що реальна поточна ціна цього вугілля з ОРДЛО (тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей – УНІАН) 600-800 грн», - написав експерт.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну проблем із нагромадженням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка» не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну.

14 лютого Герус заявив, що теплова генерація, велика частина якої належить енергетичному холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн завдяки включенню в тариф на електроенергію вартості вугілля за згаданою формулою, продовжуючи постачати вугілля із зони АТО. Також Герус раніше заявляв про те, що формула окупає вугілля по ціні 1800 грн за тонну, тоді як ДТЕК видобуває паливо в Дніпропетровській області собівартістю 800-900 грн за тонну.