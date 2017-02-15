Генпрокуратура перевірить НКРЕКП через формулу ціноутворення "Роттердам+"

Генеральна прокуратура проведе дослідчу перевірку діяльності Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), та розробки цим органом формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам +". Про це під час прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи Генпрокуратури в 2016 році, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

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"Я як генпрокурор дав доручення провести перевірку формування тарифів з так званим "Роттердамом+" в Національній комісії регулювання енергетики", - сказав Луценко, додавши, що комісія повинна не тільки встановлювати алгоритми розрахунків тарифів, але також і перевіряти їх виконання.

"При всьому незалежному статусі НКРЕКП, вони не є незалежними від невиконання своїх прямих зобов'язань", - підкреслив генпрокурор.

"Я повинен встановити, чи дійсно вугілля в Україні купується за формулою "Роттердам +". За попередніми роз'ясненнями керівників Кабміну – ні, оскільки ця формула передбачає ціну на вугілля 5 з гаком тисяч гривень за тонну, а зараз за нього платять за рішенням НКРЕКП близько 1,5 тисячі гривень за тонну", - сказав Луценко.

Також, за його словами, до цієї перевірки слід підключити Антимонопольний комітет України.

"Павлоградвугілля" (підрозділ приватного енергохолдингу ДТЕК – УНІАН) є абсолютним монополістом на ринку антрациту в Україні. Встановлення їх тарифів має проходити через спеціальну процедуру, встановлену конкурентним законодавством", - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За словами глави НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Разом з тим прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово вимагав розібратися з доцільністю використання цієї формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну.

14 лютого колишній член НКРЕКП Андрій Герус заявив, що теплова генерація, велика частина якої належить енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень завдяки включенню в тариф на електроенергію вартості вугілля за згаданою формулою, продовжуючи постачати вугілля із зони АТО. Цього ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав фейком спроби нав'язати українцям думку про те, що Україна закуповує вугілля за так званою формулою "Роттердам плюс".