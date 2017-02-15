Кабмін ввів режим надзвичайного стану на ринку електроенергії

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

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"Ми будемо робити все, і зараз вводимо ці заходи, для того щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення... Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для громадян України. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках і ми будемо заздалегідь про це інформувати. Зараз питання так не стоїть", - сказав після прийняття рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.