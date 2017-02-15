Постачання вугілля має бути розблоковано максимально швидко – Гройсман

Поставки дефіцитного вугілля антрацитної групи із зони АТО, які раніше були заблоковані воїнами АТО і деякими народними депутатами, повинні бути розблоковані максимально швидко. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Я закликаю всіх тих, які блокують, розблокувати тільки постачання вугілля", - сказав прем'єр-міністр.

Також він повідомив, що така блокада може призвести до відключень електроенергії та подачі тепла.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

В кінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів, за яким антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", існуючий запас антрациту (842 тисячі тонн на 12 лютого) можна використовувати протягом 40 днів.