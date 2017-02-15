Надзвичайний стан в енергетиці: Гройсман назвав блокаду поставок вугілля з зони АТО злочином

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Я вважаю, що блокада сьогодні – це злочин, саме в частині вугілля... Блокада призведе до зупинки металургійних підприємств у країні. У металургійному комплексі працює 300 тис. осіб... Інакше як підрив економіки це назвати неможливо», - сказав прем'єр.

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Також, за словами Гройсмана, компетенція поставок вугілля із зони АТО – це відповідальність не тільки уряду, а й органів національної безпеки, тому для вирішення питання блокування поставок вугілля має бути підключена Рада національної безпеки і оборони.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи задля забезпечення повної стабільності роботи енергосистеми країни.

«Ми будемо робити все, і зараз вводимо ці заходи, для того щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення... Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для громадян України. Хочу наголосити, що відключення відбуватимуться тільки у крайніх випадках, і ми будемо заздалегідь про це інформувати. Зараз питання так не стоїть», - сказав після прийняття розпорядження прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомив УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

На сьогоднішній день на захопленої бойовиками території антрацит видобувають тільки шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються. 25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ - Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.

Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії. У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик також зазначав, що блокада може призвести до дефіциту вугілля і, як наслідок, до віялових відключень по всій країні.