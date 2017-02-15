Надзвичайний стан від лукавого

Українці справді зможуть відчути введення надзвичайного стану в енергетиці, якщо у своєму блефі — введенні НС — уряд піде ще далі, тобто не обмежиться лише його проголошенням, але й вдасться до конкретних кроків щодо цього. Так, вже є заяви, що складений графік відключень, що не будуть відключатися медичні заклади, дитсадки, комунальна сфера, що будуть відключати тільки підприємства нестратегічного значення тощо. Такі графіки складені заздалегідь. А цим рішенням про НС застосовується механізм таких відключень у разі виникнення потреби і надається право це робити. Проте цього можуть і не робити, якщо не буде потреби.

Але наразі прямих підстав для введення надзвичайного стану в енергетиці ні я, ні мої колеги-аналітики не бачимо.

Нагадаю, ще до початку опалювального сезону в Україні робилися позитивні заяви: мовляв, у нас вистачить вугілля для проходження опалювального сезону, із мінімальним відставанням від графіку. Потім профільний міністр забив тривогу, вимагаючи, щоб закачали близько 17 мільярдів кубометрів газу на випадок, якщо знадобиться підтримка газом, бо раптом не буде вугілля. Але електроенергія, вироблена з газу, є дорожчою. На це НАК «Нафтогаз України» тоді відповів, що цього робити не потрібно. І правильно сказав, тому що планування закупівлі вугілля відбувалося у звичайному режимі і йшло завантаження на склади ТЕС.

Сьогодні, за офіційними даними, на деяких ТЕС вугілля вистачає на 17 днів, на деяких — на три місяці, але в середньому — на 40 днів. Вибачте, а як же ви тоді готувалися до диверсифікації в умовах війни?

Учасники блокади кілька днів тому говорили, що вони готові йти назустріч владі і пропускати вантажі

В даній ситуації наша українська патріотична сторона ухвалила рішення про блокаду. Причому блокаду не вугілля, а незаконного, тобто «чорного», постачання товарів з окупованих територій. І учасники блокади — я чув це на власні вуха — кілька днів тому говорили, що вони готові йти назустріч владі і пропускати вантажі, які мають вантажні документи, які мають конкретного споживача. Вони пропонували створювати разом комісії, які перевірятимуть все це і пропускатимуть конкретні екстрені товари. Чому влада не йде на переговори зі своїм народом? Натомість вона починає залякувати тим, що доведеться закуповувати електроенергію в Росії тощо.

Цей хаос і нагнітання атмосфери, яке ми спостерігаємо, — від лукавого. Це робиться владою для того, щоб дотиснути суспільство і виконати якісь свої зобов’язання перед паном Ахметовим по різних домовленостях, у тому числі політичного характеру (подивіться лишень, як розривається «Опозиційний блок», коли відходить частина фракції, пов’язана з Ахметовим, та фактично для співпраці залишається інша частина — Льовочкін, Бойко та інші). Все це слід розглядати в контексті.

Тому іще раз повторюю, на сьогоднішній день підстав для введення надзвичайного стану немає. Я був переконаний, що 14 лютого питання про НС було остаточно знято. Тим більше, добігає кінця опалювальний сезон. І більше мільйона тон вугілля має бути на складах на 1 березня. Тому це рішення Кабміну — зовсім необґрунтоване.

Загалом, таким рішенням можновладці намагаються вирішити кілька питань. Перше — економічне. Адже зрозуміло, що за поставками з окупованих територій стоять конкретні люди, які отримують свої «відкати».

Нагадаю, ще коли терористи призупиняли торгівлю (ще за прем’єрства Яценюка), тоді виникали аналогічні проблеми і розглядалися шляхи диверсифікації постачання вугілля. На нас, на Альянс «Нова енергія України», тоді вийшли досить великі трейдери та запропонували доволі дешеве вугілля, навіть дешевше, ніж за контрактами постачалося з Південної Африки. Я розмовляв із керівництвом «Центренерго», із паном, який курує всі ці поставки, і показав ці ціни, які були нижчими за закупочні ціни, що були на біржі. Натомість він мені показав ціни на 10% вищі, а то й більше. Так не могло бути! Навіть логістика не дозволяє мати такі ціни! Під виглядом вугілля із Південної Африки завозилося українське вугілля, яке привозилося з окупованих територій. Але він казав: «Ні-ні! Це точно з Південної Африки!». Але я заперечував, що воно не може бути за таку ціну, немає таких цін.

Цей хаос і нагнітання атмосфери, яке ми спостерігаємо, — від лукавого. Це робиться владою для того, щоб дотиснути суспільство і виконати якісь свої зобов’язання перед паном Ахметовим

Тобто уже тоді складалася схема, коли під виглядом південноафриканського вугілля тишком-нишком, під іншими документами (як вони це робили — нехай з’ясовують слідчі органи) завозилося вугілля по не диверсифікованим джерелам.

Друге питання — політичне. Умовно кажучи, влада зараз намагається показати, хто в домі хазяїн, дискредитувати, в тому числі, «Самопоміч», повісивши на неї введення надзвичайного стану, та показати невідкриту співпрацю з частиною «Опоблоку».

Втім, треба зазначити, що вже три роки ми мали займатися диверсифікацією постачань не тільки газу (російського газу ми вже більше років не споживаємо), але й вугілля. Маю питання: А що б влада робила, якби постачання вугілля зупинили терористи? Війна йде, вони цілком могли так вчинити. Як же вона так «готувалася»? Чому нещодавно прем’єр заявляв, що Україна готується до експорту електроенергії, що у нас є її профіцит, а тут раптом, за пару тижнів, виявляється, що електроенергії — страшний дефіцит і потрібен надзвичайний стан?

Тому я глибоко переконаний, що більшість того, що зараз відбувається, — від лукавого.

Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», експерт з енергетичних питань