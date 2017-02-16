Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту в четвер вранці демонструють слабо негативну динаміку, відіграючи повідомлення про зростання запасів "чорного золота" в США за підсумками минулого тижня разом із скороченням її видобутку в країні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:05 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,04% - до 55,73 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,11% - до 53,05 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Міненерго США в середу повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що закінчився 10 лютого, зросли на 9,5 мільйона барелів, або на 1,9% - до 518,1 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували меншого збільшення - 3,513 мільйона барелів, до 512,113 мільйона.

"Запаси бензину в США зросли на 2,8 мільйона барелів, або на 1,1% - до 259,1 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зниження показника на 0,752 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися з показника попереднього тижня на 0,7 мільйона барелів, або на 0,4%, до 170,1 мільйона барелів. Експерти прогнозували зниження на 0,696 мільйона барелів", - зазначає видання.

Стримують здешевлення нафти дані про скорочення її видобутку в США, також за тиждень. Видобуток знизився на 0,01%, або на 1 тисячу барелів на добу, до 8,977 мільйона барелів на добу. Крім цього, запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зменшилися на 0,7 мільйона барелів і становлять 64,6 мільйона барелів.