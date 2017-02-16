Китай вперше поставив до Європи енергетичне обладнання для АЕС

Китай вперше відправив в Європу енергетичне обладнання, призначене для атомних електростанцій. Нагрівачі низького тиску буде використовувати на своїх АЕС французька енергетична компанія Electricite de France, повідомляє Росбалт.

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"При цьому сума угоди не повідомляється", - йдеться в повідомленні.

Відправлене на експорт обладнання - перший ядерний продукт, розроблений і вироблений в КНР у відповідності з інструкціями і стандартами Євросоюзу.

Нагрівачі низького тиску використовують для підігріву води в паротурбінних установках на АЕС.