У Кабміні повідомили, скільки триватимуть надзвичайні заходи на ринку електроенергетики

Надзвичайні заходи в електроенергетиці, рішення про введення яких було прийнято на екстреному засіданні уряду 15 лютого, набирають чинності 17 лютого строком на один місяць. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 103, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Як зазначається в документі, рішення про введення надзвичайних заходів було прийнято у зв'язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення надійної, стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігання виникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії.

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"Розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом місяця", - сказано в документі.

У ньому також підкреслюється, що державний енергохолдинг " Укренерго "виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії повинен визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги до складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній, а також використовувати у разі необхідності та за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіки погодинного відключення електроенергії і графіки аварійного відключення електроенергії.

Держпідприємству "Енергоринок" розробити графіки навантаження енергосистеми України з урахуванням вимог "Укренерго". Атомному держхолдингу "Енергоатом" також належить дотримуватися графіків навантаження енергосистеми України, забезпечити проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов'язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій у вихідні або святкові дні.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і представлено в ході засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок, 13 лютого.