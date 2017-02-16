Запорізька АЕС відключила від мережі третій енергоблок для ремонту

Запорізька АЕС, що входить до структури Національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила третій енергоблок від мережі для проведення середнього планового ремонту на період з 16 лютого по 13 листопада. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"16 лютого 2017 року о 00:01 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведений в плановий середній ремонт тривалістю 270 діб (до 24:00 13 листопада 2017 року)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, на даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на СТАНЦІЇ і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.