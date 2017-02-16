Завантаження нового СВЯП Чорнобильської АЕС може початися наприкінці 2017 року - Держатомрегулювання

Нове сухе сховище для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), яке з існуючого сховища (СВЯП-1) буде вивантажене паливо Чорнобильської АЕС, буде готове його приймати в кінці 2017 – початку 2018 року, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної інспекції ядерного регулювання Борис Столярчук.

"Кілька слів про сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива №2 Чорнобильської станції. Роботи йдуть за графіком, практично всі документи нами вже узгоджені. Десь наступного року, може наприкінці цього року це сховище буде готове приймати відпрацьоване ядерне паливо з мокрого сховища СВЯП-1. Зараз у СВЯП-1 міститься все відпрацьоване ядерне паливо з трьох блоків ЧАЕС, в тому числі й пошкоджене", - сказав Столярчук.

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Він додав, що чинне сховище СВЯП-1 пройшло всі необхідні стрес-тести, які показали, що до повної вивантаження палива з сховища воно є повністю безпечним.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2006 року Україна ініціювала розрив контракту із французькою компанією Framatomе (AREVA) з будівництва СВЯП-2, яке було розпочато ще у 2000 році.

У 2007 році Асамблея донорів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР визнала проект договору з Holtec International більш вдалим, ніж пропозиція з компанією Framatome. Після цього був схвалений проект договору України з американською компанією Holtec International на завершення будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива-2 (СВЯП-2) для Чорнобильської АЕС.

У вересні 2007 року був підписаний відповідний контракт між компанією та державним підприємством "ЧАЕС". Тоді вартість проекту оцінювалася в 190 мільйонів євро.

У лютому 2016 року було ініційовано проведення конференції донорів за участю ЄБРР для додаткового фінансування цього проекту, у зв'язку зі зміною курсової різниці між євро і доларом. Планувалося, що роботи з будівництва СВЯП-2 будуть завершені до кінця 2016 року.

Зараз вартість ССВЯП-2 оцінюється в 381 мільйон євро.