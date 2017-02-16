Замість російської: Білорусь закупила першу партію іранської нафти

Білорусь вперше придбала 80 тисяч тонн нафти з Ірану, повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела.

"Нафта з Ірану прибуде до Одеси і латвійського Вентспілса, звідки залізницею відправиться до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

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Білорусь змушена шукати альтернативні джерела поставок нафти за умов скорочення поставок нафти з Росії через неврегульовану суперечку щодо газового боргу Мінська перед Москвою.

Газовий спір, з яким пов'язане скорочення поставок нафти з Росії в Білорусь, почався після того, як на початку 2016 року сторони не домовилися щодо зниження тарифів на російський газ.

З січня 2016 року Білорусь стала менше платити за російський газ в односторонньому порядку. Наприкінці 2016 року заборгованість по газу Мінська перед Москвою становила 425 мільйонів доларів. У 2016 році Росія вже вдавалася до скорочення поставок нафти, поставивши в Білорусі в четвертому кварталі 3 мільйони тонн нафти замість спочатку запланованих 5,3 мільйона тонн.