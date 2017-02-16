Порошенко анонсував заборону ввезення в ОРДЛО будматеріалів і радіотоварів

Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, про це глава держави сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«Через абсолютно безвідповідальні дії політиканів, які на темі блокади влаштували собі абсолютно цинічний піар на крові, виникли прямі загрози енергетичній безпеці держави. І ці загрози сьогодні поширюються не тільки на енергетичну галузь. Вони (організатори блокади - УНІАН) «захищають» українську металургію від українського ж коксу, українські родини - від українського тепла, українські будинки від українського світла, українців від робочих місць», - цитує прес-служба Порошенка.

Глава держави наголосив, що така ситуація несе загрозу скорочення виробництва і, як наслідок, скорочення валютних надходжень. А між тим, обсяг валютної виручки в металургії в річному вираженні перевищує більш як 2 млрд доларів. «Нікому не треба пояснювати наслідки (втрат - УНІАН) для курсової політики, для інфляційних процесів, для рівня добробуту і життя кожного громадянина України», - наголосив Порошенко.

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Президент також нагадав, що в червні 2015 року Україна встановила чіткий перелік товарів, які заборонено перевозити через лінію розмежування. Перелік було затверджено Радою нацбезпеки і оборони. Потім на лінії розмежування встановили пункти пропуску для здійснення контролю. Пізніше перелік було доповнено, і зараз готується його подальше розширення, що передбачає заборону на перевезення радіотоварів, будівельних матеріалів для запобігання будівництву фортифікаційних споруд з боку бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати упродовж 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про запровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитової групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду також засудили в Євросоюзі і США.