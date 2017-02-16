Порошенко: на фоні блокади ми різко збільшили частку атомної енергії в балансі країни

Частка атомної енергії в загальному енергобалансі країни на тлі блокади поставок вугілля-антрациту зросла до 60% з 47%, повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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«Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили частку атомної енергії в загальному енергетичному балансі країни. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тонн вугілля, які не потрібні Україні», - сказав глава держави.

Він також привітав наявність низки проектів з модернізації генеруючих потужностей, що використовують антрацит, на газову групу вугілля.

«Йдеться про суттєве збільшення коефіцієнта корисної дії і забезпечення того, щоб вона (генерація - УНІАН) працювала на різних видах палива. Незважаючи на те, що на завершення всіх процесів знадобиться 2-3 роки, починати їх потрібно вже зараз», - підкреслив президент.

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Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому зумовлена оголошеною у січні блокадою поставок вугілля антрациту з непідконтрольних українській владі територій в Україні. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся силами компаній, зареєстрованих в Україні, відвантаження і поставка їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції і підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.

У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитної групи.

Блокаду засудила влада Євросоюзу і США.