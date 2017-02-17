В Україні сьогодні починає діяти режим надзвичайного стану в електроенергетиці

В Україні сьогодні, 17 лютого, набирають чинності надзвичайні заходи в електроенергетиці, рішення про введення яких було прийнято на екстреному засіданні уряду 15 лютого, терміном на один місяць.

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Про це йдеться в розпорядженні уряду № 103, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Як зазначається в документі, рішення про введення надзвичайних заходів було прийнято у зв'язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення надійної, стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії.

У ньому також підкреслюється, що державний енергохолдинг "Укренерго" виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії повинен визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги до складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній, а також використовувати у разі необхідності та за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіки погодинного відключення електроенергії та графіки аварійного відключення електроенергії.

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Держпідприємству "Енергоринок" розробити графіки навантаження енергосистеми України з урахуванням вимог "Укренерго". Атомному держхолдингу "Енергоатом" також належить дотримуватися графіків навантаження енергосистеми України, забезпечити проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов'язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій у вихідні або святкові дні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати протягом 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду також засудили в Євросоюзі та США.