Українців просять економити світло: в "Укренерго" назвали "час Ч" для теплоелектростанцій

Енергогенеруючі компанії, які використовують дефіцитний вугілля антрацитної групи для роботи своїх теплоелектростанцій, вже в квітні 2017 року повинні налагодити поставки цього виду палива, незалежно від джерела його походження для підтримання стабільної роботи енергосистеми України.

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Про це повідомив в. о. голови компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментую деталі та наслідки надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

«З квітня генеруючі компанії в будь-якому випадку повинні організувати постачання антрацитового вугілля з тих чи інших джерел. Це технологічно необхідно. Ми не можемо обійтися без блоків теплових станцій, які використовують цей вид палива», - сказав Ковальчук.

Також він закликав населення і промислові підприємства скоротити споживання електроенергії в денний час доби, особливо в періоди пікового споживання (вранці і ввечері).

«Якщо хоча б 10% промисловості, яка працює в першу зміну, перенесуть свою роботу на нічний час доби або хоча б 10% населення обмежать споживання електроенергії вранці та ввечері – країна без проблем пройде цей важкий період. Тому звертаюся до керівництва територіальних громад і до населення, і до промисловості - попрацюйте усвідомлено над цим питанням», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за яким антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати протягом 40 днів.

В результаті блокади під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, що передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав почати режим економії палива, щоб не допустити ситуації, коли запаси вугілля опустяться до критично низьких рівнів.

Генеруючі компанії-оператори ТЕС (ДТЕК, «Донбасенерго» і «Центренерго») заявили, що на сьогодні імпорт антрациту для них є збитковим і формула "Роттердам +" ціноутворення на вугілля не покриває витрати на придбання палива на світовому ринку.