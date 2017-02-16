Кабмін підготував інструкції з енергоспоживання в умовах НС – порушників штрафуватимуть

Інструкції з енергоспоживання в умовах ухвалених урядом надзвичайних заходів на ринку електроенергетики вже передано на місця, і до порушників щодобових режимів енергоспоживання можуть бути застосовані штрафні санкції, повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання енергоштабу.

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«Інструкції з погодинного споживання направлені в регіони. Голови облдержадміністрацій, спільно з усіма службами та обленерго мають зробити ті кроки, які ми вже проходили у 2014-2015 роках, опрацювати режими роботи з промисловими підприємствами і за можливості скоротити енергоспоживання у пікові періоди споживання з 8 до 22 годин на 10%, а, можливо, перевести підприємства в інший добовий режим роботи. Там, де можна працювати на альтернативних джерелах енергії, - потрібно використовувати їх в максимальному обсязі, - сказав Зубко. - Вимоги до споживачів щодо граничного обсягу споживання мають бути дотримані, щоб виключити відключення. У свою чергу підприємства «Енергоринок» і «Укренерго» мають можливість застосовувати штрафні санкції до обленерго, які не дотримуватимуться добового режиму споживання».

Зубко нагадав, що певний час тому країна впоралася з ситуацією в Авдіївці, де довелося в умовах бойових дій відновлювати енергопостачання і теплопостачання міста. Зараз ситуації складніші. «І треба опрацювати механізми та заходи, які дозволять зменшити вплив негативних наслідків», - зазначив Зубко.

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При цьому глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін для мінімізації можливих наслідків закликав органи місцевої влади визначити перелік об'єктів життєзабезпечення населення, які будуть найбільш вразливі у разі відключення електропостачання (школи, лікарні, дитячі садки, водозабори, насосні станції, котельні тощо) і передбачити можливість їх енергопостачання за рахунок автономних джерел.

Також він сказав про необхідність провести облік наявності автономних джерел, у тому числі пересувних генераторів, для обігріву багатоквартирних будинків та створити запаси палива (ПММ) для їх забезпечення. Крім цього, він вимагав утримувати в режимі готовності аварійно-ремонтні бригади.

«ДСНС готова підключитися до забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення та надати близько 100 пунктів обігріву 150 пересувних електростанцій», - сказав Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому зумовлена оголошеною у січні блокадою поставок антрациту з непідконтрольних українській владі територій в Україні. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся силами компаній, зареєстрованих в Україні, відвантаження і поставка їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції і підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.

У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електроенергії, які дозволили б увійти в режим економії вугілля антрацитної групи. Блокаду засудили країни Євросоюзу і США.

Президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман також засудили блокаду і наголосили, що вона несе пряму загрозу економіці країни, оскільки зачіпає стабільну роботу енергосистеми і металургійного комплексу.