У Кабміні розповіли, що допоможе уникнути віялових відключень світла

Дотримання вимог щодо граничного споживання електроенергії в умовах вжитих урядом надзвичайних заходів на ринку електроенергетики дозволить уникнути віялових відключень.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко після засідання енергоштабу.

«За умови дотримання граничного рівня споживання електроенергії ми можемо уникнути відключень», - сказав Зубко.

При цьому він зазначив, що ці заходи не повинні вплинути на нормальне електропостачання населення або соціальних об'єктів, а в першу чергу стосуються промисловості.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому обумовлена оголошеною в січні блокадою поставок антрациту з непідконтрольних владі територій в Україну. Незважаючи на те, що видобування вугілля велося силами компаній, зареєстрованих в Україні, відвантаження і поставки їх продукції фактично зупинилися. З 10 лютого вугілля не надходить на теплові станції та підприємства металургії, що загрожує зупинкою виробництва тепла, електроенергії, а також зривом виробничих контрактів і скороченням доходів металургійних компаній.

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У середу, 15 лютого, Кабмін на екстреному засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які б дозволили увійти в режим економії вугілля антрацитової групи. За інформацією Зубка, інструкції з енергоспоживання вже передані на місця, і до порушників щодобових режимів енергоспоживання можуть бути застосовані штрафні санкції.

Президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман засудили блокаду і наголосили, що вона несе пряму загрозу економіці країни, оскільки зачіпає стабільну роботу енергосистеми та металургійного комплексу.